العالم اليوم - بعد الجولة الأولى.. هكذا ظهر العرب الأربعة في المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 05:18 مساءً - مع انتهاء المباريات الأولى للمنتخبات العربية، في مونديال 2022، بنتائج متفاوتة، كان لا بد من تقييم مستويات الممثلين الأربعة، خاصة وأن البداية كانت مبشرة جدا، بمونديال عربي مختلف عما عهدناه.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بعد الجولة الأولى.. هكذا ظهر العرب الأربعة في المونديال .. في رعاية الله وحفظة