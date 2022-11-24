العالم اليوم - تعادل سلبي جديد في المونديال.. أوروغواي ونمور كوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 05:18 مساءً - تعادل سلبي رابع سجلته ملاعب مونديال قطر 2022، وهذه المرة بين الخصمين العنيدين، كوريا الجنوبية والأوروغواي، في افتتاح المجموعة الثامنة والأخيرة من البطولة.

مونديال 2022:

المباراة: كوريا الجنوبية 0-0 الأوروغواي

الملعب: استاد المدينة التعليمية

المدينة: الدوحة

الدور الأول

المجموعة الثامنة

الحكم: كليمان توربان

ولم يستطع أي من نجوم المنتخبين، وعلى رأسهم هيونغ مين سون الكوري، ولويس سواريز الاوروغواياني، من فك الاشتباك، خلال مباراة كوريا الجنوبية والأوروغواي، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ليلة الخميس.

وتبادل المنتخبات الفرص والسيطرة على اللقاء، على رغم أن فرص منتخب أوروغواي كانت أكثر خطورة، لكن اللقاء كان متكافئا بشكل عام.

وكاد نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي حسم اللقاء لأوروغواي، بتسديدة صاروخية ضربت القائم، في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وفي نفس المجموعة، يواجه منتخب البرتغال المدجج بالنجوم، منتخب غانا، الذي يعد "الحلقة الأضعف" في المجموعة الأخيرة بالمونديال.