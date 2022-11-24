العالم اليوم - السودان.. إلغاء حكم الرجم في القضية المثيرة للجدل

انتم الان تتابعون خبر السودان.. إلغاء حكم الرجم في القضية المثيرة للجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 05:18 مساءً - ألغت محكمة استئناف النيل الأبيض في السودان، الخميس، القرار القضائي الصادر برجم فتاة في مدينة كوستي المتهمة بالزنا.

وقال عضو هيئة الدفاع أحمد صبير لـ"دوت الخليج"، إن المحكمة "قررت إعادة الأوراق للنظر على ضوء موجبات قانونية حددتها لمحكمة لسماع مزيد من البيانات".

وكانت المحكمة الجنائية في ولاية النيل الأبيض قد أصدرت في يونيو الماضي حكما بالإعدام رجما على فتاة عشرينية بتهمة الزنا إثر إدانتها بانتهاك المادة 164 (2) من القانون الجنائي السوداني 1991.

وانفصلت الشابة المتهمة عن زوجها عام 2020 وانتقلت للعيش مع أسرتها، وبعدها بعام اتهمها زوجها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج.