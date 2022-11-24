روسيا: سنبقى لاعبًا أساسيًا فى الاقتصاد ولا يمكن عزلنا

جدة - نرمين السيد - أضافت زاخاروفا - فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس - أن الغرب يتجاهل الأساليب الإرهابية للقوات الأوكرانية وتعريضها للمدنيين والأسرى لجرائم حرب، مشيرة إلى أن إعلان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن الجنود الروس هم المسؤولون عن إعدام أنفسهم هو شئ غير أخلاقى وغير معقول.

وأكدت أنه سيتم الاعتراف بالمسحلين الأوكرانيين على أنهم إرهابيين وسيتم محاكمتهم، منوهة بأن الغرب لن يكون لديه الفرصة لتبرير دعمه وتمويله للذين يقومون بالأعمال الإرهابية على الأراضى الأوكرانية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن توقيع الرئيس الأوكرانى على قانون إلغاء الرقابة المالية عن المسؤولين والسياسيين يعبر عن عدم رغبة كييف فى مكافحة الفساد.

وحول مشاركة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى قمة مجموعة العشرين فى إندونسيا، قالت "إن منصة مجموعة العشرين منصة فعالة ويمكن من خلالها تطوير العلاقات الاقتصادية، وهى غير خاضعة للضغط من قبل مجموعة السبع الكبرى، ونحن مستعدون لتنفيذ جميع القرارات مع شركائنا فى إطار المجموعة".

أضافت زاخاروفا "نشعر بارتياح من البيان الختامى للمجموعة ونعتبره انتصارا للعقل السليم"، مشيرة إلى أن قمة مجموعة العشرين قادرة على المساهمة الفعالة فى الاستجابة للتحديات العديدة فى الاقتصاد العالمى، لذلك لا يمكن أن تكون محلا للتنافس السياسى، لافتة إلى أن المادة حول الوضع فى أوكرانيا المفروضة من الغرب تثبت أنهم يحاولون تسييس هذه المنصة.

أوضحت أن القمة ناقشت موضوع الأمن الغذائى، مؤكدة أن سبب زيادة توتر الأوضاع فى الأسواق الغذائية هى التصرفات الغربية غير المسؤولة، مضيفة أن القمة تطرقت أيضا إلى موضوع رفع العراقيل والعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والدول الغربية على التصديرات الروسية، لافتة إلى أنه تم فى البيان الختامى تثمين المبادرة الروسية حول تقديم للدول النامية مجانا الأسمدة الروسية العالقة بشكل غير شرعى فى الموانئ الأوروبية.

وأشارت إلى أنه تم خلال القمة مناقشة أمن أسواق الطاقة والتحول الرقمى مع شركاء موسكو فى "بريكس"، موضحة "أكدنا التزامنا بالحفاظ على الطابع المفتوح للاقتصاد العالمى والقائم على مبادئ المساواة فى الحقوق، والتزامنا بتعزيز الاقتصاد العالمى بما فى ذلك المنح الروسية".