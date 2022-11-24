رئيس الوزراء اليابانى يخطط للقاء بايدن فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ذكرت مصادر فى الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، يخطط لزيارة الولايات المتحدة فى شهر يناير المقبل، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، ومن المرجح أن يتصدر تعزيز التحالف الأمنى الثنائى جدول الأعمال.





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن المصادر قولها إنه يتم الترتيب للقيام بهذه الزيارة فى الفترة من 7 إلى 9 يناير، أو فى توقيت قريب من هذا الموعد، وستكون الأولى لكيشيدا إلى واشنطن منذ توليه منصبه فى أكتوبر من العام الماضى.

وأضافت المصادر: أنه من المتوقع أن يشرح كيشيدا خلال المحادثات مع بايدن خطة حكومته لتعزيز القدرات الدفاعية اليابانية وميزانيتها "بشكل أساسى" على أمل تعميق التحالف فى وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية.

ومن المرجح أن تعقد القمة بين كيشيدا وبايدن عقب المراجعات التى تخطط لها اليابان لوثائق الدفاع الرئيسية الثلاث بحلول نهاية هذا العام ، بما فى ذلك استراتيجية الأمن القومى، التى توفر مبادئ توجيهية بشأن السياسة الأمنية والدبلوماسية طويلة الأمد للدولة.

كما تدرس طوكيو وواشنطن عقد محادثات أمنية "2+2" بين وزيرى الخارجية والدفاع للبلدين فى واشنطن منتصف يناير المقبل، بحسب المصادر.

وتسعى اليابان إلى تنسيق أمنى أقوى مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فى أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية بوتيرة غير مسبوقة، حلق أحدها أوائل أكتوبر الماضى فوق الأرخبيل اليابانى لأول مرة منذ عام 2017.

وقالت المصادر إن كيشيدا يعتزم أيضا دعوة بايدن للتعاون لإنجاح قمة مجموعة السبع التى ستستضيفها اليابان فى مدينة هيروشيما فى مايو من العام المقبل.