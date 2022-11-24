العالم اليوم - أحكام بالإعدام على 48 متهما بحرائق الجزائر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - ذكرت وسائل إعلام جزائرية، الخميس، أنه حكم بالإعدام على 48 شخصا على خلفية حرائق غابات الأخيرة، التي خلفت أضرار بشرية ومادية جسيمة.

ومع بداية شهر أغسطس الفائت، اندلع حوالي 150 حريقا في الجزائر أتت على مئات الهكتارات من الغابات والأحراج.

وفي كلّ صيف، يشهد شمال الجزائر حرائق حرجية، إلا إن هذه الظاهرة تتفاقم عاما بعد آخر بفعل التغير المناخي الذي يزيد من موجات الجفاف والحرّ.

وبلغ عدد قتلى الحرائق الأخيرة، التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرقي الجزائر، 43 قتيلا.

وكان صيف 2021 الأقصى في تاريخ الجزائر الحديث، فقد قضى أكثر من 90 شخصا في حرائق حرجية اجتاحت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الأحراج.