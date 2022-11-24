العالم اليوم - ليس مجرد زكام.. البرد يزيد احتمال الإصابة باضطراب صحي خطير

انتم الان تتابعون خبر ليس مجرد زكام.. البرد يزيد احتمال الإصابة باضطراب صحي خطير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - عندما يحل فصل الشتاء وتنخفض درجة الحرارة، فإن الناس يخشون في الغالب أن يصابوا بالإنفلونزا والزكام، لكن قلما يخطر ببالهم أن اضطرابا صحيا خطيرا يحدق بهم وربما يؤدي إلى الوفاة، بسبب البرودة.