روسيا تحذر من استخدام الأسلحة البيولوجية قرب حدودها

جدة - نرمين السيد - حذر نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، من عواقب وخيمة على المنطقة، حال استخدام الأسلحة البيولوجية والسامة بالقرب من حدود بلاده، محملا فى الوقت نفسه الولايات المتحدة مسؤولية هذا الأمر.





وقال ريابكوف ـ خلال مؤتمر صحفى، إن "واشنطن ما زالت تدير مختبرات بيولوجية فى كييف، كما أنها تقوم بانتشار الأمراض المنقولة عبر مسببات الأمراض إلى البشر من أجل استخدامها كأسلحة بيولوجية بالقرب من حدودنا"، مشددا على أن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومى الروسى وانتهاكا صارخا لمعاهدة منع الاسلحة البيولوجية والسامة، مشيرا إلى إجراء محادثات فى مجلس الأمن من أجل مراقبة استخدام الأسلحة البيولوجية فى المنطقة. وأضاف الدبلوماسى الروسى أن بلاده لديها الأدلة التى تفيد بإجراء تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية بالقرب من حدودها، داعيا الدول المشاركة فى معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة لمنع ووقف كافة العمليات الجارية فى هذا المجال فى أوكرانيان، مؤكدا أن موسكو ستبذل كل ما فى وسعها وستعمل لمنع استخدام هذه الأعمال التى وصفها بـ"المخربة والخطيرة" وستسعى لإجراء مراقبة لعمل المعاهد والمنظمات التى تقوم بتطوير مسببات الأمراض والأعمال التى تتم فى مجال الأسلحة البيولوجية.

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