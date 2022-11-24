المفوضية الأوروبية: لن نهدأ حتى تتوقف حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبى يمضى قدما فى تنفيذ الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، مضيفة "لن نهدأ حتى تتوقف حرب أوكرانيا".





وأضافت دير لاين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "إننى على ثقة من أننا سنفرض فى القريب العاجل حدًا أقصى للأسعار العالمية للنفط الروسى مع مجموعة السبع وشركاء مهمين آخرين، مضيفة "لن نهدأ حتى تهزم أوكرانيا بوتين وحربه غير القانونية". يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

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