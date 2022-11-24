جدة - نرمين السيد - وكان وزير الداخلية الأوكرانى دينيس موناستيرسكى، قد أعلن اليوم الخميس، مقتل عشرة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين فى هجوم صاروخى روسى استهدف مبان سكنية ليلة أمس.
وقال موناستيرسكى، فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى، "فيسبوك"، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية إن روسيا تواصل شن ضربات صاروخية مكثفة على السكان المدنيين فى أوكرانيا، مضيفا "يوم أمس كان لدينا ثلاث إصابات فى مجمعات سكنية ولسوء الحظ، قُتل عشرة أشخاص جراء هذه الضربات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: لم نستهدف العاصمة الأوكرانية أمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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