مستوطنون يقتحمون الأقصى وينفذون جولات مشبوهة

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس فى بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة المدججة بالسلاح وقاموا بجولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت فى المكان. وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومى، عدا الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فى الحرم القدسى الشريف.

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