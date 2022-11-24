العالم اليوم - للمرة السابعة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس

انتم الان تتابعون خبر للمرة السابعة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:26 مساءً - فشل البرلمان اللبناني اليوم الخميس للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور الموقع منذ مطلع الشهر الحالي، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.

واقترع 50 نائبا بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة وليد جنبلاط، على 42 صوتا.

وتعارض كتل بينها حزب الله، معوّض، وتصفه بأنه مرشح "تحدٍّ"، داعية إلى التوافق سلفا على مرشح قبل التوجه الى البرلمان لانتخابه.

وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.

وحدّد رئيس البرلمان نبيه بري مطلع الشهر المقبل موعدا لجلسة جديدة.

وأبطل المجلس الدستوري في قرار اليوم، نيابة رامي فنج وفراس السلوم، وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس وحيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي.

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