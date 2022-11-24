العالم اليوم - لماذا رفض هداف سويسرا الاحتفال بهدفه في المونديال؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:26 مساءً - بالرغم من أهمية الهدف، رفض مهاجم منتخب سويسرا بريل إمبولو الاحتفال، بعد تسجيله في مباراة منتخب بلاده ضمن منافسات مونديال 2022.

وبعد مباراة متكافئة، نجح إمبولو بالتسجيل لمنتخب سويسرا في مرمى خصمه الكاميروني، بالدقيقة 48، ضمن منافسات المجموعة السابعة في مونديال قطر 2022، الخميس.

وبالرغم من فرحة زملائه بالهدف الهام، ظل إمبولو واقفا ورافعا يديه للأعلى، بينما ظهر على وجهه الحزن، رافضا الاحتفال بهدفه الأول في كأس العالم.

وتبين لاحقا أن إمبولو نجم سويسرا، هو كاميروني الأصل، وهو من مواليد العاصمة ياواندي عام 1997.

ولكن بعمر 5 أعوام، اصطحبت والدة إمبولو الطفل الصغير إلى فرنسا، بعد انفصالها من والد إمبولو.

هناك، التقت برجل سويسري تزوجته، واعتنى بإمبولو ونقل العائلة إلى سويسرا، حيث ترعرع بريل إمبولو وتدرج في أكاديميات الكرة بنادي بازل السويسري.

وحصل إمبولو على الجنسية السويسرية عام 2014، وأصبح خلال الأعوام الماضية من نجوم المنتخب السويسري.