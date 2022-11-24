رئيس الوزراء الماليزى الجديد يؤدى اليمين الدستورى

جدة - نرمين السيد - أدى رئيس الوزراء الماليزى المعين أنور إبراهيم، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه فى القصر الملكى، ليكون رئيس الوزراء العاشر فى ماليزيا.





وذكرت وكالة الأنباء الماليزية، أن تعيين أنور إبراهيم البالغ من العمر 75 عاما، يأتى تماشيا مع المادة 40(2)أ، و المادة 43(2)أ، من الدستور الاتحادى، وقد اختار السلطان الماليزى زعيم حزب تحالف الأمل رئيسا للوزراء عقب اجتماع خاص للملوك والسلاطين الملايويين صباح اليوم، لينهى بهذا أزمة سياسية مطولة بالبلاد.

وأضافت أن الانتخابات العامة الـ 15 انتهت فى 19 نوفمبر، وهى الانتخابات العامة الأكثر كثافة التى شهدتها ماليزيا ما أدى إلى "برلمان معلق" بعد عدم تمكن أى من الأحزاب المتنافسة من تحقيق أغلبية المقاعد البرلمانية لتشكيل حكومة مركزية جديدة، مشيرة إلى أن النتائج الرسمية للانتخابات أظهرت تفوق حزب الأمل الذى يتزعمه أنور إبراهيم بـ82 مقعدا برلمانيا، على حزب الرابطة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء السابق محيى الدين ياسين بـ(73 مقعدًا)، وحزب الجبهة الوطنية بـ(30 مقعدًا).

وأوضحت أنه تمسكا بأمر الملك الماليزى للأحزاب والائتلافات السياسية للنظر فى تشكيل حكومة وحدة لإنهاء الأزمة، وافقت أخيرًا الأطراف السياسية عقب مفاوضات عديدة، عليها ودعم تشكيل حكومة وحدة بقيادة تحالف الأمل.