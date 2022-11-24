وذكرت وكالة الأنباء الماليزية، أن تعيين أنور إبراهيم البالغ من العمر 75 عاما، يأتى تماشيا مع المادة 40(2)أ، و المادة 43(2)أ، من الدستور الاتحادى، وقد اختار السلطان الماليزى زعيم حزب تحالف الأمل رئيسا للوزراء عقب اجتماع خاص للملوك والسلاطين الملايويين صباح اليوم، لينهى بهذا أزمة سياسية مطولة بالبلاد.
وأضافت أن الانتخابات العامة الـ 15 انتهت فى 19 نوفمبر، وهى الانتخابات العامة الأكثر كثافة التى شهدتها ماليزيا ما أدى إلى "برلمان معلق" بعد عدم تمكن أى من الأحزاب المتنافسة من تحقيق أغلبية المقاعد البرلمانية لتشكيل حكومة مركزية جديدة، مشيرة إلى أن النتائج الرسمية للانتخابات أظهرت تفوق حزب الأمل الذى يتزعمه أنور إبراهيم بـ82 مقعدا برلمانيا، على حزب الرابطة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء السابق محيى الدين ياسين بـ(73 مقعدًا)، وحزب الجبهة الوطنية بـ(30 مقعدًا).
وأوضحت أنه تمسكا بأمر الملك الماليزى للأحزاب والائتلافات السياسية للنظر فى تشكيل حكومة وحدة لإنهاء الأزمة، وافقت أخيرًا الأطراف السياسية عقب مفاوضات عديدة، عليها ودعم تشكيل حكومة وحدة بقيادة تحالف الأمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الماليزى الجديد يؤدى اليمين الدستورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.