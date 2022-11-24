أوكرانيا تعلن عودة 3 محطات نووية لشبكة الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أن روسيا تتعمد تدمير البنية التحتية لشبكة الطاقة فى أوكرانيا بشكل متزايد، مع اقتراب فصل الشتاء لتزيد من معاناة الشعب الأوكرانى.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى أدريان واتسون، حسب ما نشره البيت الأبيض، عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الخميس، إن استهداف روسيا البنية التحتية لشبكة الطاقة فى أوكرانيا يزيد مخاطر وقوع حادث أمان نووى، والذى لن يقف تأثيره على أوكرانيا فحسب، بل سيؤثر على المنطقة بأكملها أيضًا.
يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.
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