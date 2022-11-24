جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلها راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - بأن "بولندا ترحب بقرار البرلمان الأوروبى بإعلان روسيا دولة راعية للإرهاب.. إن هذا يعد صوتا قويا آخرا للاتحاد الأوروبى يدين أفعال روسيا، كما أنه تعبيرعن الدعم لأوكرانيا التى تواجه عدوانا روسيا منذ نحو تسعة أشهر".
وكان البرلمان الأوروبى قد قرر أمس الأربعاء، تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، بدعوى أن الضربات العسكرية التى تشنها موسكو على أهداف مدنية أوكرانية مثل البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمدارس والملاجئ تنتهك القانون الدولى.
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