العالم اليوم - لتعزيز جهازك المناعي.. عليك بهذا النظام الغذائي

انتم الان تتابعون خبر لتعزيز جهازك المناعي.. عليك بهذا النظام الغذائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - مع تزايد حالة الاضطراب الصحي حول العالم، يجب أن نفكر في الحفاظ على نظام غذائي متوازن، من شأنه أن يحصن جهازنا المناعي أكثر.

إليك بعض الأطعمة المفيدة، التي ستساعدك في رحلة تعزيز مناعتك:

السمك والمأكولات البحرية

• تعتبر مصدر غني بأحماض أوميغا 3، التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ.

البروكلي

• يعزز حركات الأمعاء المنتظمة، ويقلل من نسبة الكوليسترول، ويثبّت نسبة السكر في الدم، ويحافظ على صحة الأمعاء، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.

الشمندر

• إنه مكمل رائع لنظام غذائي صحي، يحسن الوظيفة الإدراكية، وصحة القلب والأوعية الدموية، والهضم، ويزيد من الأداء البدني، ويقلل الالتهاب ويمنع نمو الخلايا السرطانية.

السبانخ

• يحتوي على الفيتامينات والمعادن المعززة للمناعة، بما في ذلك فيتامين E والمغنيسيوم.

• يعد مصدرا رائعا لفيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على عيون صحية.

الكرنب

• مليء بالعناصر المفيدة بما في ذلك البروتين والمغذيات النباتية والحديد والفيتامينات سي والبوتاسيوم وغيرها الكثير.

زبدة الفول السوداني

• تحتوي على دهون أوميغا 6، التي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار بينما يرفع مستويات الكوليسترول الجيد.

اللوز

• يمكن أن يساعد اللوز في التحكم بمستويات السكر في الدم.

• يحتوي على الكثير من المغنيسيوم.

التوت

• يحسن الصحة العقلية وصحة القلب والأوعية الدموية وصحة العظام والجلد السليم والتحكم في ضغط الدم والسيطرة على مرض السكري والوقاية من السرطان وتجديد الخلايا.

الكينوا

• مفيدة في مكافحة الإمساك وللحفاظ على مستويات الكوليسترول ومستويات الأنسولين في الدم طبيعية.

• تحتوي على الحديد والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم.