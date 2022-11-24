العالم اليوم - السعودية.. أمطار غزيرة تغلق طرقا وتؤخر رحلات

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. أمطار غزيرة تغلق طرقا وتؤخر رحلات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية، الخميس، ما أدى إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة، حسبما أوردت وسائل إعلام سعودية.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن "إغلاق طريق (مكة-جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرا لهطول الأمطار".

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس تأثر حركة المرور في جدة بفعل تساقط الأمطار الغزيرة.

وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على حسابه عبر تويتر: "نظرا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية" داعيا المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية فجر الخميس "حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص".