الأردن يصوت لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:15 مساءً - دوت الخليج :- صوت الأردن أمس الخميس لصالح مشروع قرار اعتُمدته اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك الحق في “دولة فلسطينية مستقلة”. وأيد القرار 167 دولة وعارضته 5 دول، منها (إسرائيل) فيما صوتت بالامتناع 7 دول. وحث القرار جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير المصير بأقرب وقت. واللجنة الثالثة، وهي المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية، هي واحدة من لجان الجمعية العامة الست.

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