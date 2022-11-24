عاجل- روسيا تحبط عملا تخريبيا فى خط أنابيب الغاز الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وقال الأمن الروسى، إن مخربين أوكرانيين حاولوا تفجير خط أنابيب الغاز. يشار إلى أن شركة "غازبروم" الروسية، كانت قد اتهمت أمس الثلاثاء أوكرانيا، بسرقة كميات من الغاز الروسى التي تشحنها الشركة غربا عبر الأراضى الأوكرانية لأوروبا، ولهذا هددت بخفض الإمدادات من جديد نتيجة سرقة كييف لها أثناء تدفقها عبر خط الأنابيب.

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