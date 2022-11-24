تعيين أنور إبراهيم رئيسا للوزراء فى ماليزيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن أنور إبراهيم سيؤدى القسم أمام الملك عبد الله أحمد شاه اليوم الساعة الخامسة بالتوقيت المحلى. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان إبراهيم، زعيم المعارضة فى الفترة التشريعية الماضية، إن تحالفه تحدث إلى كتل أخرى فى البرلمان، ولديه أكثر من 111 مقعدا، وهو ما يكفى لتشكيل الحكومة المقبلة.

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