العالم اليوم - أسهم يابانية تقفز بعد الفوز المفاجئ على ألمانيا بكأس العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - قفزت مجموعة من الأسهم اليابانية المدرجة في بورصة طوكيو، والمرتبطة بشركات الرياضة والترفيه والبث، بعد الفوز المفاجئ الذي حققه منتخب اليابان على ألمانيا في أولى مبارايتهما بكأس العالم.

وفي أول مبارة لها، انتصرت اليابان على ألمانيا القوية والعريقة بنتيجة 2-1 في مونديال قطر.

وذكرت بلومبرغ، أن أسهم "سايبر إيجنت"، وهي شركة تبث جميع الألعاب مجانا في اليابان على خدمة البث "أبيما" ارتفعت بنسبة 9 بالمئة، بأعلى وتيرة لها منذ 28 أبريل الماضي. كما ارتفعت أسهم شركة "كونامي غروب"، المصنعة لألعاب الفيديو المرتبطة بلعبة كرة القدم، بما يصل إلى 4.1 بالمئة.

أيضا، ارتفعت أسهم شركة "ميزونو" المصنعة للمنتجات الرياضية بنسبة 5.2% بالمئة، كما صعدت أسهم نظيرتها الأكبر "أسيكس" 2.4 بالمئة.

وصعدت أسهم شركة "هب" (Hub) المشغلة لسلسلة حانات صغيرة 10 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم "كيرين هولدينغز" المصنعة للجعة والراعية لفريق اليابان.

يذكر أن مؤشر نيكي الياباني اختتم تداولات الخميس عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مقتفيا أثر وول ستريت التي سجلت ارتفاعات الليلة الماضية وسط آمال بأن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.95 بالمئة عند 28383.09 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر.

كما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 2018.80 نقطة.