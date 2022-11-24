«القاهرة الإخبارية»: روسيا وأوكرانيا عقدتا مباحثات فى أبوظبى

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا فى 17 نوفمبر الجارى، لبحث تبادل الأسرى والصادرات بين الطرفين.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.