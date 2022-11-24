روسيا: نتخوف من استخدام كييف أسلحة بيولوجية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ريابكوف، خلال مؤتمر صحفى، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، لدينا دلائل على تجارب بيولوجية أجرتها أوكرانيا قرب حدودنا، ونقدم وثائق إلى الأمم المتحدة بشأن الأسلحة البيولوجية منذ مارس الماضى.
وتابع بأن واشنطن تتهرب من الإجابة على التساؤلات بشأن الأنشطة البيولوجية بأوكرانيا، وتقول إن كييف تطلق المسيرات بهدف المراقبة وتخفى الحقيقة.
وأكد أن واشنطن تطور برامج بيولوجية عسكرية فى أوكرانيا ونعمل على فضحها.
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