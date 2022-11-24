العالم اليوم - إيران.. لجنة للتحقيق في وفيات الاحتجاجات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 11:18 صباحاً - أعلنت إيران، الخميس، تشكيل لجنة تابعة لوزارة الداخلية للتحقيق في الوفيات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني لمحطة "إن.دي.تي.في" الهندية: إن إيران "شكلت لجنة للتحقيق في الوفيات الناجمة عن الاحتجاجات".

وأضاف كني الذي يقوم بزيارة لنيودلهي، أن نحو 50 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب المئات جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في سبتمبر.

محاكمة علنية