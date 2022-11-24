العالم اليوم - حطما رقما قياسيا قبل الولادة.. تعرف على قصة ليديا وتيموثي

انتم الان تتابعون خبر حطما رقما قياسيا قبل الولادة.. تعرف على قصة ليديا وتيموثي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 11:18 صباحاً - بعد أكثر من 30 عاما من تجميدهم كأجنة، ولد التوأمان ليديا وتيموثي ريدجواي، في 31 أكتوبر 2022، وهما بحسب السجلات الرسمية الأجنة الأطول تجميدا على الإطلاق.

وتم تخصيب البويضات بنطف شخصين مجهولين، ثم تم تخزينها في 196 درجة مئوية بنيتروجين سائل في 22 أبريل 1992.

وتم التبرع بالأجنة، إلى الوالدين راشيل وفيليب ريدجواي، من مدينة بورتلاند، بولاية أوريغون، وولدت ليديا بوزن 2.6 كغ تقريبا وتيموثي بوزن 2.9 كغ.

وكان الرقم القياسي السابق لأطول الأجنة تجميدا للطفلة مولي إيفريت جيبسون، التي ولدت في 26 أكتوبر 2020 بعد عملية تجميد لمدة 28 عاما.

ومن الممكن أن يكون هناك أرقام قياسية أكبر لأجنة مجمدة، إلا أنها لم تسجل بشكل فعلي، ولذلك تتعقب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها باستمرار معدلات النجاح والبيانات الأخرى المرتبطة بهذا المجال.