أوكرانيا: مقتل 10 أشخاص فى هجمات روسية على مبان سكنية

جدة - نرمين السيد - وقال موناستيرسكى، فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى، "فيسبوك"، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: إن روسيا تواصل شن ضربات صاروخية مكثفة على السكان المدنيين فى أوكرانيا، مضيفا "يوم أمس كان لدينا ثلاث إصابات فى مجمعات سكنية ولسوء الحظ، قُتل عشرة أشخاص جراء هذه الضربات. ونفذ الروس خلال الفترة بين 10 أكتوبر و23 نوفمبر فقط ما يقرب من 600 هجوم صاروخى على أراضينا".

وتابع الوزير الأوكرانى: روسيا نفذت هجومًا مخططًا له على مستشفى للولادة فى منطقة زابوريجيا حيث لا يوجد سوى النساء والأطفال والعاملين فى المجال الطبي، لذلك تعد مثل هذه الهجمات جرائم حرب فالروس أسقطوا عن عمد صواريخ "إس-300" على المكان الذى تولد فيه الحياة، وكان هناك طفل حديث الولادة يبلغ من العمر يومين فقط توفى من جراء الهجوم.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.