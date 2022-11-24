واشنطن: روسيا تتعمد استهداف بنية أوكرانيا التحتية لشبكات الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى أدريان واتسون، حسب ما نشره البيت الأبيض، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، إن استهداف روسيا البنية التحتية لشبكة الطاقة فى أوكرانيا يزيد مخاطر وقوع حادث أمان نووى، والذى لن يقف تأثيره على أوكرانيا فحسب، بل سيؤثر على المنطقة بأكملها أيضًا.

وأفاد المسؤول الأمريكى بأنه لا يبدو أن الهدف من الضربات الروسية عسكرى، بل أنها بدلاً من ذلك تهدف إلى زيادة معاناة الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيين.

وأكد استمرار الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها فى تزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن نفسها، بما فى ذلك الدفاع الجوى.

وتابع واتسون: "نحن على اتصال دائم بأوكرانيا بشأن احتياجاتها من البنية التحتية للطاقة، ونعمل مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا"، مستشهدا بتقديم الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار فى صورة مساعدات إنسانية، منذ فبراير الماضي، مع أكثر من 250 مليون دولار لدعم جهود الاستعداد لفصل الشتاء من توزيع وقود التدفئة والمولدات والبطانيات وغيرها.

ولفت أيضا إلى إعلان الولايات المتحدة حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 400 مليون دولار، تشمل ذخائر إضافية لنظام "ناسماس" الصاروخى ومدافع رشاشة ثقيلة لمساعدة أوكرانيا فى مواجهة هذه التهديدات العاجلة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى إلى أن روسيا تواصل الاستخفاف بقوة الشعب الأوكرانى وعزمه، مؤكدا أن محاولات موسكو لإضعاف معنوياته ستفشل مجددا.