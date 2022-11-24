الاتحاد الأوروبى يفشل فى تحديد سقف لسعر النفط الروسى

وعقد ممثلو دول الاتحاد الأوروبى، والبالغ عددها 27 دولة، اجتماعا فى بروكسل، لمناقشة اقتراح مجموعة السبع، بتحديد سقف لسعر النفط الروسي، فى حدود 70 دولارا للبرميل، إلا أن السعر منخفض جدا بالنسبة للبعض ومرتفع للغاية لآخرين.
وأوضح دبلوماسى من الاتحاد الأوروبى، أن هناك خلافات على مستوى سقف الأسعار، مشيرًا إلى أن الاجتماع التالى سيكون مساء الخميس أو يوم الجمعة، إذ أنه من المقرر أن تقوم مجموعة السبع، بالإضافة إلى كل من الاتحاد الأوروبى وأستراليا، بتنفيذ السقف المتفق عليه فى الخامس من ديسمبر، وفقا للقناة الإخبارية.
يشار إلى أنه فى سبتمبر الماضى، أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع عزمهم فرض قيود على أسعار النفط الروسى كجزء من سياسة توسيع العقوبات.
وفى أوائل أكتوبر، صادق الاتحاد الأوروبى على حزمة العقوبات الثامنة ضد روسيا، والتى تضمنت تحديد سقف أسعار النقل البحرى للنفط الروسى إلى الدول الثالثة.
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