ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فان هذا الارتفاع يمثل السادس على التوالى فى أسعار الفائدة والزيادة التاسعة منذ أغسطس من العام الماضى، عندما بدأ بنك كوريا المركزى فى التراجع عن سياسته النقدية التيسيرية، التى هدفت إلى دعم الاقتصاد المتضرر من كورونا ومكافحة التضخم المتنامى، وجاء تحرك اليوم فى أعقاب زيادة "كبيرة" ثانية فى أكتوبر بمقدار 0.5%.
وجاء القرار الأخير فى الوقت الذى تسعى فيه كوريا الجنوبية جاهدة لترويض التضخم، الذى لا يزال مرتفعا، على الرغم من سلسلة الزيادات الحادة فى أسعار الفائدة، وسط دلائل مستمرة على التباطؤ الاقتصادى.
وقفزت أسعار المستهلك بنسبة 5.7% الشهر الماضى مقارنة بالعام السابق، متسارعة من ارتفاعها بنسبة 5.6% فى الشهر الذى سبقه، وهو أعلى بكثير من هدف التضخم المتوسط الأجل البالغ 2% للبنك المركزى.
وقد أبطأ بنك كوريا المركزى وتيرة زيادة المعدل، نظرا للاقتصاد الذى يظهر علامات متزايدة على التباطؤ فى مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة فى الداخل والخارج.
وانكمشت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5.7% فى أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو أول انكماش سنوى فى الصادرات منذ نحو عامين، ومع انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات، سجلت البلاد عجزًا تجاريًا للشهر السابع على التوالى فى أكتوبر، وخفضت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مؤخرًا توقعاتها للنمو فى كوريا الجنوبية للعام المقبل من 2.2% إلى 1.8%.
ومن المقرر أن يعلن بنك كوريا المركزى عن توقعاته الاقتصادية المحدثة، فى وقت متأخر من اليوم الخميس، حيث يتوقع الخبراء أن يخفض البنك المركزى توقعاته للنمو للعام المقبل مقارنة بتوقعاته قبل 3 أشهر التى بلغت 2.1%.
ورفع الاحتياطى الفيدرالى، فى وقت مبكر من الشهر، معدلات الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية فى رابع زيادة "كبيرة" على التوالى إلى النطاق المستهدف المتراوح ما بين 3.75% إلى 4%، ويتوقع على نطاق واسع أن يستمر فى رفع معدلات الفائدة فى آخر اجتماعات العام المخطط عقده، الشهر المقبل.
ومن المقرر عقد الاجتماع التالى لبنك كوريا لتحديد سعر الفائدة فى 13 يناير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمواجهة التضخم.. البنك المركزى الكورى يرفع سعر الفائدة من جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.