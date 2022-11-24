لمواجهة التضخم.. البنك المركزى الكورى يرفع سعر الفائدة من جديد

جدة - نرمين السيد - رفع البنك المركزى فى كوريا الجنوبية، خلال اجتماع السياسة الأخير لهذا العام، والذى عقد، اليوم الخميس، معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لمواجهة التضخم المستمر فى الارتفاع، حيث صوت مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا (BOK) على رفع سعر إعادة الشراء القياسى لمدة سبعة أيام من 3% إلى 3.25%.





ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فان هذا الارتفاع يمثل السادس على التوالى فى أسعار الفائدة والزيادة التاسعة منذ أغسطس من العام الماضى، عندما بدأ بنك كوريا المركزى فى التراجع عن سياسته النقدية التيسيرية، التى هدفت إلى دعم الاقتصاد المتضرر من كورونا ومكافحة التضخم المتنامى، وجاء تحرك اليوم فى أعقاب زيادة "كبيرة" ثانية فى أكتوبر بمقدار 0.5%.

وجاء القرار الأخير فى الوقت الذى تسعى فيه كوريا الجنوبية جاهدة لترويض التضخم، الذى لا يزال مرتفعا، على الرغم من سلسلة الزيادات الحادة فى أسعار الفائدة، وسط دلائل مستمرة على التباطؤ الاقتصادى.

وقفزت أسعار المستهلك بنسبة 5.7% الشهر الماضى مقارنة بالعام السابق، متسارعة من ارتفاعها بنسبة 5.6% فى الشهر الذى سبقه، وهو أعلى بكثير من هدف التضخم المتوسط الأجل البالغ 2% للبنك المركزى.

وقد أبطأ بنك كوريا المركزى وتيرة زيادة المعدل، نظرا للاقتصاد الذى يظهر علامات متزايدة على التباطؤ فى مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة فى الداخل والخارج.

وانكمشت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5.7% فى أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو أول انكماش سنوى فى الصادرات منذ نحو عامين، ومع انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات، سجلت البلاد عجزًا تجاريًا للشهر السابع على التوالى فى أكتوبر، وخفضت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مؤخرًا توقعاتها للنمو فى كوريا الجنوبية للعام المقبل من 2.2% إلى 1.8%.

ومن المقرر أن يعلن بنك كوريا المركزى عن توقعاته الاقتصادية المحدثة، فى وقت متأخر من اليوم الخميس، حيث يتوقع الخبراء أن يخفض البنك المركزى توقعاته للنمو للعام المقبل مقارنة بتوقعاته قبل 3 أشهر التى بلغت 2.1%.

ورفع الاحتياطى الفيدرالى، فى وقت مبكر من الشهر، معدلات الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية فى رابع زيادة "كبيرة" على التوالى إلى النطاق المستهدف المتراوح ما بين 3.75% إلى 4%، ويتوقع على نطاق واسع أن يستمر فى رفع معدلات الفائدة فى آخر اجتماعات العام المخطط عقده، الشهر المقبل.

ومن المقرر عقد الاجتماع التالى لبنك كوريا لتحديد سعر الفائدة فى 13 يناير المقبل.