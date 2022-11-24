العالم اليوم - صادرات السعودية النفطية تقفز 57 بالمئة بالربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - ارتفعت صادرات السعودية النفطية في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، لكنها انخفضت مقارنة بالربع الثاني لتعكس التراجع في الأسعار العالمية.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، ارتفعت الصادرات النفطية السعودية في الربع الثالث إلى حوالي 321.3 مليار ريال (حوالي 86 مليار دولار)، بزيادة 57.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الصادرات النفطية السعودية سجلت في الربع الثاني من العام الجاري حوالي 343.7 مليار ريال، وهو أعلى مستوى فصلي لها في نحو 6 سنوات.

وتمثل الصادرات النفطية في الربع الثالث من العام الجاري حوالي 80.4 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية السعودية في هذه الفترة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 399.7 مليار ريال.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء فإن الصادرات السلعية غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير)، سجلت في الربع الثالث 78.4 مليار ريال بزيادة 13.1 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت هيئة الإحصاء في بيانها، الصادر الخميس، إن "الاتجاه العام لتجارة السلع كان إيجابيا، والذي يعكس الطلب القوي على منتجات الطاقة عبر العالم".

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت الواردات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بالربع الثالث بنسبة 25.1 بالمئة، لتصل إلى 181.1 مليار ريال.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء فإن الفائض التجاري للمملكة خلال الربع الثالث ارتفع على أساس سنوي إلى 219 مليار ريال، مقابل 129 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، لكنه تراجع مقارنة بالربع الثاني والذي سجل وقتها 257 مليار ريال.

والميزان التجاري يعبر عن الفارق بين صادرات البلد ووارداتها، فإذا كانت الصادرات أكبر من الواردات، يحقق فائضا، وإذا حدث العكس يحقق عجزا.