العالم اليوم - 8 مؤشرات لسرطان البنكرياس الخطير.. لا تتجاهلها

انتم الان تتابعون خبر 8 مؤشرات لسرطان البنكرياس الخطير.. لا تتجاهلها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - يعتبر سرطان البنكرياس من الأمراض الخطيرة التي لا تتسبب بظهور أعراض في المراحل المبكرة، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي يمكن أن تتنبأ بالإصابة به.

ووفق مؤسسة "أبحاث السرطان" البريطانية، فإن هناك 8 أعراض يمكن أن تعتبر مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس وهي:

آلام في منطقة البطن أو الظهر

يعاني قرابة 70 في المئة من المصابين بسرطان البنكرياس عادة من آلام في منطقة البطن أو الظهر بحسب مؤسسة "أبحاث السرطان" البريطانية.

فقدان الوزن غير المبرر

بحسب أخصائيين، فإن الذين يتم تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس، قد يكونوا فقدوا قبل اكتشاف المرض لديهم ما لا يقل عن 10 في المئة من وزنهم.

وعند رصد مثل هذا النقص في وزن الجسم بدون وجود أي مبرر لذلك، فمن الضروري الحصول على استشارة طبية عاجلة، وفقما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مؤسسة "أبحاث السرطان".

مرض السكري

يربط أخصائيون بين تشخيص الإصابة بسرطان البنكرياس واكتشاف السكري لدى المرضى.

حكة جلدية

قد يعاني المصابون بسرطان البنكرياس من الحكة، وذلك نظرا لزيادة الأملاح الصفراوية في مجرى الدم.

مشاكل في الأمعاء

يسبب انسداد قناة البنكرياس مشاكل في الأمعاء ينجم عنها إسهال وتبدل في لون البراز وأوجاع بمنطقة البطن.

حمى وشعور بالبرد

إذا كنت تعاني من ارتفاع بحرارة جسمك من حين لآخر، وإحساس بالبرد بشكل دائم، فعليك أخذ استشارة طبية، إذ أن ذلك قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس.

عسر الهضم

يعد عسر الهضم مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس في حال استمرار المشكلة رغم زيارة الطبيب وتناول الأدوية التي وصفها لك.