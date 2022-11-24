رئيس الوزراء الأرمني يرفض التوقيع على إعلان منظمة معاهدة الأمن الجماعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 08:25 صباحاً - رفض رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التوقيع على الإعلان الختامي لمجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في ختام قمة المنظمة في يريفان.

ودعا باشينيان المنظمة للإسراع بالعمل السياسي والدبلوماسي مع أذربيجان من أجل "الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأذربيجانية من أراضي أرمينيا إلى ما قبل الـ11 من مايو 2021".

وأكد أن هذا الموقف "مهم ليس فقط بالنسبة لاستعادة وحدة أراضي أرمينيا، بل ولمنع باكو من شن عدوان جديد في المستقبل".

وأشار باشينيان إلى أن "عدم وجود تقييم سياسي واضح للوضع من قبل المنظمة قد يعني تخليها عن التزاماتها أمام الحلفاء، وقد تنظر إليه أذربيجان بمثابة ضوء أخضر للعدوان اللاحق ضد يريفان".

وأضاف أنه "بناء على ذلك يعتبر مشروع إعلان مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول الإجراءات المشتركة لمساعدة جمهورية أرمينيا غير مكتمل، وبصيغته الراهنة وبكل احترامي، لست مستعدا للتوقيع على هذه الوثيقة".

وأشار إلى أنه لم يتم التوافق على جميع القضايا، وتم إقرار 15 من أصل 17 بندا.