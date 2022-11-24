دميتري بيسكوف: بوتين أطلع نظراءه فى معاهدة الأمن الجماعى على سير العملية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 08:25 صباحاً - أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أطلع نظراءه في مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان، على التقدم الذي أحرزته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف: "أتيحت الفرصة للرئيس الروسي لإطلاع نظرائه بإيجاز على سير العملية الروسية في أوكرانيا، حيث تواصل معهم في صيغ مختلفة".

وأعرب بيسكوف عن ثقته في استكمال العملية العسكرية في أوكرانيا بنجاح حتى تحقيق كافة أهدافها.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حلف سياسي عسكري انبثق في الـ7 من أكتوبر 2002 عن معاهدة الأمن الجماعي المبرمة في الـ17 من مايو 1992، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا.

وتتخذ المنظمة من موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاستها لولاية مدتها سنة واحدة.

وتتبنى المنظمة جملة من الأهداف في المجالين السياسي والعسكري، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.

كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.