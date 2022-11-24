”فاسيلي نيبينزيا” يشارك في اجتماع مجلس الأمن خلال خطاب زيلينسكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 08:25 صباحاً - شغل مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، مقعده في قاعة مجلس الأمن وبدأ تحضير نفسه للمشاركة في الاجتماع، تزامنا مع بدء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كلمته.

استغل زيلينسكي اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليطلب من الدول الغربية منظومات دفاع صاروخية.

وتعارض روسيا مشاركة زيلينسكي الافتراضية في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، لأنها تنتهك قواعد مجلس الأمن، حيث يجب أن يكون حاضرا بشكل شخصي.

وأشار نيبينزيا في وقت سابق إلى أنه أثناء الوباء، قرر مجلس الأمن العمل عن طريق الفيديو. وأكد أن جميع الاجتماعات عن طريق الفيديو، بقرار مشترك من أعضاء المجلس "كانت غير رسمية".

ونوه إلى أنه عندما عاد المجلس إلى غرفة الاجتماعات بعد الوباء، قرر أعضاؤه العودة إلى شكل العمل المعتاد والنظام الداخلي، أي إذا كان أعضاء مجلس الأمن يجلسون في القاعة، فعندئذ الدول الأعضاء الأخرى، بموجب المادة 37، يجب أن تكون حاضرة.