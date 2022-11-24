العالم اليوم - ليس بالفوز على ألمانيا فقط.. لاعبو اليابان أبهروا العالم

انتم الان تتابعون خبر ليس بالفوز على ألمانيا فقط.. لاعبو اليابان أبهروا العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 08:18 صباحاً - بعد الفوز التاريخي الذي حققه منتخب اليابان على نظيره الألماني 2-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة، الأربعاء، نشر حساب فيفا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لما فعله "أحفاد الساموراي" بعد المباراة.

ونشرت فيفا تغريدة تتحدث عن نظافة الجمهور الياباني في المدرجات، بالإضافة إلى رقي عناصر المنتخب الياباني مرفقه بصورة من داخل غرفة ملابس الفريق على استاد خليفة الدولي.

وأظهرت الصورة أن عناصر المنتخب الياباني قاموا بتنظيف غرفة الملابس بعد احتفالات اللاعبين بالفوز على المنتخب الألماني.

وفي وقت سابق، جرى تدول صور على مواقع التواصل الاجتماعي للجمهور الياباني وهو ينظف المدرجات بعد نهاية المباريات التي يشاهدونها من المدرجات، في مشهد أثار إعجاب الجميع.

تفاصيل المباراة