الصين تسجل 31656 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 07:27 صباحاً - أعلنت الصين الخميس أنّ الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بكوفيد بلغت رقماً غير مسبوق منذ بدأ الفيروس بالتفشّي قبل حوالي ثلاث سنوات، وذلك على الرّغم من الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات من فحوصات واسعة النطاق وقيود على التنقّلات.

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس أن الصين سجلت 31656 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 23 نوفمبر تشرين الثاني، منها 4010 إصابات مصحوبة بأعراض و27646 بدون أعراض.

وسجلت الصين 29157 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2719 إصابة مصحوبة بأعراض و26438 بدون أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 31444 حالة محلية جديدة، منها 3927 مصحوبة بأعراض و27517 بدون أعراض، ارتفاعا من 28883 في اليوم السابق.

وإصابات كورونا المحلية الجديدة في الصين هي الأعلى منذ ذروة أبريل نيسان.

وسجلت الصين وفاة واحدة، بعدما لم تسجل أي وفيات في اليوم السابقة، مما يرفع مجملها إلى 5232.

وحتى أمس الأربعاء، سجل بر الصين الرئيسي 297516 إصابات ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا.