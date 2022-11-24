مندوب روسيا: نسعى لحماية أمننا ولا نتعرض لـ البنية التحتية فى كييف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف بينيزيا، أن بلاده خلال العملية العسكرية فى أوكرانيا تحاول الحفاظ على أمنها القومى، ولا تسعى لاستهداف البنية التحتية فى العاصمة الأوكرانية كييف. وفى سيقا متصل، قال قسطنطين جريدين، الباحث الأوكرانى فى العلاقات الدولية، إن قرار البرلمان الأوروبى باعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب، يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها البرلمانات الأوروبية ضد موسكو، كرد فعل للعمليات العسكرية فى أوكرانيا.

وأضاف جريدين، خلال الفقرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المواطنين الأوكرانيين يعانون من نقص الكهرباء والمياه والتدفئة المركزية فى البيوت، غير أن الهدف الرئيسى من الاعتداءات الروسية هو إجبار كييف على الدخول فى المفاوضات. وتابع أن قرار التفاوض ليس من سلطة القيادة فى كييف ولكن الشعب الأوكرانى هو الذى يرفض فكرة الإخضاع الروسى، لافتا إلى أن قرار البرلمان الأوروبى يأتى نتيجة دلائل واضحة لما تفعله موسكو من قصف للبنية التحتية الأوكرانية المتواصل منذ 10 أكتوبر الماضى، واستهداف المنشآت المدنية غير العسكرية. وأوضح الباحث الأوكرانى فى العلاقات الدولية أن الأحداث السابقة أثبتت أن أوكرانيا ليس مفعولا بها، لكنها صاحبة قرار فى هذه الحرب لأنها فى نهاية المطاف تدافع عن أراضيها، وصمود الشعب يتناسب مع صمود القيادة الأوكرانية.

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