العالم اليوم - مونديال 2022.. المنتخب السعودي يكشف حالة الشهراني والفرج

انتم الان تتابعون خبر مونديال 2022.. المنتخب السعودي يكشف حالة الشهراني والفرج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 07:20 صباحاً - خضع الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني لجراحة ناجحة في الرياض، بعد تعرّضه لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي لبلاده على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن منتخب "الصقور الخضر" الأربعاء.

وكتب المنتخب في صفحته الرسمية على تويتر أن الشهراني أجرى "عملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بمتابعة من الجهاز الطبي بالمنتخب".

وكان الشهراني غادر صباح الأربعاء مدينة حمد الطبية بالدوحة، بعد نقله بالإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد خضوعه لفحوص إثر "تعرّضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن".

وتعرّض الشهراني لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل الذي غصّ بأكثر من 88 ألف متفرج.

وطمأن الشهراني مشجعي المنتخب بمقطع فيديو من المستشفى: "أحببت أن أطمأنكم بأن أموري جيدة.. دعواتكم لي.. وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".

وقدّم لاعب الهلال (30 عاما) أداء بطولياً مع رفاقه، إذ قلبوا في الشوط الثاني تأخرهم بالهدف المبكر للنجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، إلى انتصار تاريخي هو الأول لمنتخب آسيوي على الأرجنتين في كأس العالم، بفضل هدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.

سلمان الفرج

من جهة أخرى، كشفت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب الوسط سلمان الفرج (33 عاما) "عن وجود إصابة في عظمة الساق" بحسب ما أضاف الاتحاد السعودي.

الفرج الذي يُعدّ من نقاط الارتكاز الرئيسة في تشكيلة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، كان قد خرج بين الشوطين بسبب الاصابة ولعب بدلاً منه نواف العابد.

واستهل الفرج مشواره الدولي مع المنتخب الأوّل للأخضر في 14 أكتوبر 2012 بفوز ودي على الكونغو 3-2.

وظهر الفرج عقب انتهاء مباراة الأرجنتين وهو يسير على عكازين مع وضع دعامة على قدمه.

وخاض 71 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف، بينها هدف من ركلة جزاء في الفوز على مصر 2-1 في دور المجموعات من مونديال روسيا 2018 الذي غادره الأخضر باكراً.

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره البولندي، السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، باحثاً عن تأهل ثانٍ إلى ثمن النهائي بعد مشاركته الأولى في 1994.