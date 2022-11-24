تونس تقرر رفع أسعار الوقود

جدة - نرمين السيد - أسعارالوقود فى تونس
ولفتت القاهرة الإخبارية إلى أن هذه هى المرة الخامسة التى تقوم فيها الحكومة التونسية برفع أسعار الوقود خلال العام الجارى 2022.
الانتخابات التشريعية فى تونس
وعلى صعيد آخر، قالت نسرين رمضانى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن الانتخابات التشريعية فى "تونس" تبدأ 17 ديسمبر المقبل.
وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذى تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم لها 1055 مرشحًا يتنافسون فى هذا السباق الانتخابى المرتقب، وهم المرشحون النهائيون بعد انتهاء المسار القضائى وانتهاء الطعون لدى المحكمة الإدارية.
وتابعت: "تغير نظام الاقتراع فى السابق والذى كان اقتراعًا على القوائم من أجل الانتخابات التشريعية، ولكن بموجب القانون الجديد أصبح اقتراعا على الأفراد، بدلًا من القوائم، لذلك فالأحزاب ليس لها أى دخل فى هذا المسار فالتمويل فقط من الأفراد وهم من يدخلون هذا السباق الانتخابى".
واستطردت:"دعوات المقاطعة تتزايد فى تونس، واليوم هناك أطراف تدعو إلى مقاطعة هذا المسار الانتخابى لأنها تعتبره مسارًا غير شرعى، لاسيما مع وجود البعض من الدوائر التى ليس فيها أى مرشح وهى 7 دوائر، كما أن هناك 10 دوائر فيها مرشح وحيد لكل دائرة".
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