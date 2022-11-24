تونس تقرر رفع أسعار الوقود

جدة - نرمين السيد - أسعارالوقود فى تونس

ولفتت القاهرة الإخبارية إلى أن هذه هى المرة الخامسة التى تقوم فيها الحكومة التونسية برفع أسعار الوقود خلال العام الجارى 2022.

الانتخابات التشريعية فى تونس

وعلى صعيد آخر، قالت نسرين رمضانى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن الانتخابات التشريعية فى "تونس" تبدأ 17 ديسمبر المقبل.