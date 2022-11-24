الخارجية الجزائرية: تسريع عمليات التصنيع فى إفريقيا سد منيع أمام الأزمات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة أهمية الحاجة إلى تسريع عملية التصنيع فى إفريقيا مع التركيز على القطاعات الرئيسية المهمة لمستقبل القارة، والتى تشمل إمدادات الطاقة، والأعمال التجارية والزراعية، والإنتاج الدوائى، وهى قطاعات تعانى فيها إفريقيا من ضعف هيكلى، وتحتاج إلى معالجة عاجلة.





جاء ذلك، خلال مشاركة لعمامرة بالمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، أمس الأربعاء، فى نيامى عاصمة النيجر، وهو الاجتماع التحضيرى للقمة الاستثنائية حول التصنيع ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المقرر عقدها فى 25 نوفمبر الجارى بالنيجر. وأوضحت الخارجية الجزائرية، فى بيان، أن المتحدثين الأفارقة شددوا على ضرورة اغتنام فرصة القمة الاستثنائية لاتخاذ قرارات تتناسب مع التحديات التى تواجه البلدان الإفريقية فى السياق الحالى للعلاقات الدولية التى تميزت بتعاقب الأزمات، وأبرزت تداعياتها نقاط الضعف الهيكلية للاقتصادات الإفريقية. وأوصوا باستكشاف جميع السبل والوسائل التى من المحتمل أن تعزز تلبية الشروط اللازمة لتعزيز التصنيع والتنويع الاقتصادى فى أفريقيا ولجعل منطقة التجارة الحرة الإفريقية أكثر فعالية.

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