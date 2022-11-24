العالم اليوم - كورونا في الصين.. رقم قياسي لم يحدث منذ بدء تفشي الوباء

انتم الان تتابعون خبر كورونا في الصين.. رقم قياسي لم يحدث منذ بدء تفشي الوباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 04:20 صباحاً - بلغت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة في الصين، رقما غير مسبوق منذ بدأ الفيروس بالتفشي قبل حوالي 3 سنوات، حسبما أعلنت بكين، الخميس.

وقال مكتب الصحة الوطني إن عدد الإصابات المحلية الجديدة التي سجلت الأربعاء، بلغ 31.454 إصابة، من بينها 27.517 حالة من دون أعراض.

ويأتي ذلك رغم الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات، من فحوصات واسعة النطاق وقيود على التنقلات في عدد من مناطق الصين.