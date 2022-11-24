العالم اليوم - مونديال سقوط الكبار.. اليابان ترسخ العقدة الجديدة لألمانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 04:20 صباحاً - لم يتوقع أحد خسارة المنتخب الألماني في مباراته الأولى مهزوما أمام اليابان، لتكمل "الماكينات" سلسلة سقوط الكبار في مونديال قطر، وذلك بعد الهزيمة المدوية للأرجنتين أمام السعودية.

سقط المنتخب الألماني في مفاجأة كبرى بنتيجة 1-2 أمام اليابان، بعد أن كان متقدما في الشوط الأول ويسير نحو تحقيق الفوز الأول في مسيرته بالبطولة.

عقدة جديدة

● خسرت ألمانيا في آخر ظهور لها بكأس العالم قبل مونديال قطر، بنتيجة 0-2 أمام كوريا الجنوبية في مونديال روسيا 2018، لتودع البطولة من الدور الأول بعد أن كانت حاملة اللقب.

● وجدت ألمانيا نفسها أمام منتخب آسيوي آخر في أول ظهور بعد صدمة كوريا الجنوبية، لتتلقى الخسارة مجددا لكن هذه المرة أمام اليابان بنتيجة 1-2.

● المنتخبات الآسيوية باتت تمثل عقدة عند المنتخب الألماني، تضاهي عقدته الشهيرة مع المنتخب الإيطالي.

● فشل "المانشافت" في تحقيق أي فوز على "الأتزوري" في 7 مواجهات خلال 54 عاما، في الفترة بين 1962 وحتى 2016 في بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا، إلى أن فك العقدة في ربع نهائي "يورو 2016".

سقوط الكبار

● خسارة المنتخب الألماني لم تكن الأولى في مونديال قطر للفرق المرشحة للفوز باللقب في الجولة الأولى، حيث سبقته منتخبات أخرى.

● تلقت الأرجنتين الصدمة الأولى في المونديال بالخسارة 1-2 أمام المنتخب السعودي.

● تعادلت كرواتيا وصيفة النسخة الماضية مع منتخب المغرب، لتعقد موقفها في المجموعة السادسة التي تضم أيضا بلجيكا وكندا.

● الدنمارك التي بلغت نصف نهائي يورو 2020 العام الماضي تعادلت سلبيا كذلك أمام المنتخب التونسي.