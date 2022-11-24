جدة - نرمين السيد - وأكد، فى تصريحات له، عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية اليمنى، أحمد عوض بن مبارك، دعم المغرب لوحدة اليمن الترابية وسيادته الوطنية، والتنديد بكل المحاولات التى تقوم بها جماعة الحوثيين الإرهابية، وكل من يدعمها ضد استقرار اليمن.
ولفت الوزير المغربى إلى أن الحل للأزمة اليمنية يتعين أن يكون قائما على الحوار والمرجعيات الدولية والعربية المتوافق عليها، وفى إطار احترام الشرعية فى اليمن التى يمثلها المجلس الرئاسى والحكومة، مشيرًا إلى أن المغرب سيقف دوما إلى جانب اليمن.
وشدد وزير الشؤون الخارجية المغربى على أهمية العلاقات بين البلدين باعتبارها إرثا ثمينا للمغاربة واليمنيين، داعيا إلى تطويرها وتفعيل آليات التعاون والحوار السياسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية المغربية: نؤكد دعم اليمن ضد الحوثيين.. وحل الأزمة يكون بالحوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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