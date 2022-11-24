واشنطن ترصد 400 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكين، فى بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية: "تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا بمساعدة عسكرية إضافية للمساعدة فى الدفاع عن نفسها، بما فى ذلك هجمات الكرملين التى لا هوادة فيها على البنية التحتية الحيوية للطاقة فى أوكرانيا".

وأضاف: "وعملاً بتفويض من الرئيس، أفوض اليوم بالمساعدة رقم 26 للأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس 2021. وتشمل هذه المساعدة التى تقدر بـ 400 مليون دولار، أسلحة وذخائر ومعدات دفاع جوى إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية".

وأشار إلى أن هذه المساعدات رفعت إجمالى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق يبلغ حوالى 19.7 مليار دولار، منذ بداية تولى الإدارة الأمريكية الحالية.

وجاء فى البيان: "ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب أكثر من 40 من الحلفاء والشركاء لدعم شعب أوكرانيا بينما يدافعون عن حريتهم واستقلالهم بشجاعة غير عادية وتصميم لا حدود له، انضمت إلينا فرنسا والمملكة المتحدة فى جهودنا، بما فى ذلك 50 مليون جنيه إسترليني فى أنظمة الدفاع الجوى التى قدمها رئيس وزراء المملكة المتحدة سوناك خلال زيارته الأخيرة إلى كييف، ونلاحظ التزام السويد الأخير بإرسال أنظمة الدفاع الجوى بقيمة 300 مليون دولار تقريبًا".

واختتم البيان بالقول: "سوف نستمر فى دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، حتى تتمكن من الاستمرار فى الدفاع عن نفسها وتكون فى أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت".