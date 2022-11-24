العالم اليوم - واشنطن تنبّه أنقرة: الضربات الجوية في سوريا تهدد جنودنا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:20 صباحاً - أعلنت واشنطن، الأربعاء، إن الضربات الجوية التركية في الآونة الأخيرة شمالي سوريا هددت سلامة العسكريين الأمريكيين.

وشنت أنقرة ضربات على معاقل الأكراد في سوريا مؤخرا، ردا على تفجير استهدف شارع تقسيم وسط إسطنبول وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.

بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بات رايدر:

• "الضربات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأميركيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين لهزيمة تنظيم داعش والاحتفاظ باحتجاز أكثر من 10 آلاف معتقل من التنظيم المتشدد".

• "الوضع المتصاعد يعرِض للخطر سنوات من التقدم ضد مقاتلي تنظيم داعش".