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زيلينسكى: القصف الروسى يستهدف البنى التحتية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - انعقدت جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، حيث قال فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكراني: ندعو لتعزيز دفاعاتنا الجوية.

وأضاف فولوديمير زيلينسكى خلال كلمته بمجلس الأمن، أن القصف الروسى يستهدف البنى التحتية، مشيرا إلى أن روسيا تستخدم أسلوب الدمار الشامل.

وتابع فولوديمير زيلينسكى: نحتاج لمنظومة دفاع صاروخية ومنظومات جوية متطورة ومنظومات دفاعية متطورة.

وقال: حان الوقت لدعم الصيغة الأوكرانية للسلام، لافتا إلى أن روسيا تستخدم سلاح الطاقة ويجب إدانة ذلك، وروسيا تستخدم بنى تحتية يستخدمها الملايين.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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