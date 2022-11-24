العالم اليوم - من السعودية.. أول العروض تصل رونالدو بعد "النهاية الحزينة"

انتم الان تتابعون خبر من السعودية.. أول العروض تصل رونالدو بعد "النهاية الحزينة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - بينما يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض أول مباراة بالمونديال من دون أن ينتمي لأي ناد، أشارت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إلى أن أول العروض قد وصلت اللاعب من ناد سعودي.

وكشفت الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن النجم البرتغالي تلقى "عرضا ضخما" من نادي النصر السعودي، للانضمام إلى صفوفه بعد انتهاء مشاركته بكأس العالم.

وأشارت "ماركا" إلى أن الانتصار التاريخي للسعودية على الأرجنتين في المونديال، سيرفع من سطوة الكرة السعودية والدوري السعودي، وقد يحفز الأمر رونالدو على الانتقال.

ولم تكشف الصحيفة على تفاصيل العرض السعودي إلى رونالدو، من الناحية المادية أو الزمنية.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعلن الثلاثاء أن رونالدو سيغادر النادي "بمفعول فوري" بعد "اتفاق متبادل" بين الطرفين، وذلك قبل يومين من المباراة الأولى للنجم البرتغالي في مونديال قطر 2022.

ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي، وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من مسؤولي النادي متهما إياهم بمحاولة إطاحته، وأنه لا يكنّ احتراما للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.