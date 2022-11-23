بريطانيا تجدد تأكيد عدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، مع القنصل البريطانى العام فى القدس ديان كورنر،عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء لبحث آخر المُستجدات والتطورات السياسية.
وطالب اشتية، بريطانيا والمجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطينى من القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية والتوسع الاستيطانى، وكافة الإجراءات الأحادية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لإسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة.
كما بحث اشتية مع كورنر أهمية تعزيز التعاون المُشترك مع بريطانيا، وعقد جلسات مشاورات سياسية واقتصادية بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة فى قضايا التجارة والاقتصاد.
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