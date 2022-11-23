وزير دفاع كوريا الجنوبية يبحث مع نظيره الصينى تعزيز التعاون الدفاعى

جدة - نرمين السيد - وطلب الوزير الكورى الجنوبى من نظيره الصينى -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- القيام بدور بناء لجعل كوريا الشمالية تدرك أنه لا يوجد ما يمكن كسبه من خلال تطوير قدراتها النووية والصاروخية، وتعود إلى طاولة الحوار.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فى بيان أوردته "يونهاب"، إن وزير الدفاع الكورى شدد خلال اجتماعه مع نظيره الصينى على هامش الاجتماع التاسع لوزراء دفاع الآسيان-زائد، على أهمية الجهود المشتركة للاستفادة الفعالة من خطوط الاتصالات العسكرية الثنائية لمنع الاشتباكات العسكرية العرضية بين جيشى البلدين، وإن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع الأمنى فى شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

بدوره، قال الوزير الصينى، إن الصين أيضا لا تريد تصعيد التوتر وعدم الاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية، ودعا الدول المعنية إلى بذل الجهود لتسوية القضايا من خلال الحوار، مشيرا إلى أن الصين تواصل القيام بدور نشط وبناء لتحقيق الاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية.

ورفض لى أثناء تعليقه على التهديدات الكورية الشمالية ادعاء كوريا الشمالية بأنها تعمل على تطوير قدراتها النووية والصاروخية ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتهديدات الأمريكية للنظام، مؤكدا أن مثل هذا الادعاء غير صحيح.

بدوره، أشار الوزير الكورى إلى أن تعزيز القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية لن يؤدى إلا إلى زيادة الضغط من المجتمع الدولى وتقوية التضامن الدولى.

واتفقت سول وبكين على تطبيع وتوسيع التبادلات على مستوى الأفراد فى قطاع الدفاع من خلال مجموعة من الإجراءات بما فى ذلك استئناف الحوار الاستراتيجى الدفاعى على مستوى نائبى وزير الدفاع منذ تعليقه فى عام 2019.